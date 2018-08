I fuochi d'artificio a suggello del Palio del Daino, il programma di domenica 19 agosto

Eventi

Mondaino

| 08:02 - 19 Agosto 2018

Dopo aver vissuto nei giorni scorsi l’emozione di questa edizione 2018 del Palio de lo daino, il paese è pronto ad accogliere ancora migliaia di visitatori anche per la giornata finale di Domenica 19 agosto, quando l’ambito Palio verrà conteso dalle 4 contrade Borgo, Castello, Contado e Montebello.



Anche per questa 31° edizione il cammino per la conquista del trofeo è articolato e non certo facile per i giocatori delle contrade che duellano in tre prove: la disfida de li Balestrieri, la corsa de le oche ed il vero e proprio Giuoco de lo Palio.



La prima sfida sarà alle ore 18:00 in Piazza Maggiore, dove i balestrieri della Compagnia di San Michele di Mondaino, gareggeranno dando dimostrazione della loro abilità. Il vincitore consegnerà alla propria contrada il diritto di prelazione sulla scelta dell’oca per la successiva gara che si terrà alle 19:30.

La corsa de le oche è un concentrato di fortuna e destrezza dove ciascun contendente può incitare gli animali solo con la voce ed il battito delle mani senza mai toccarli, pena la squalifica. Gli animali non sono addestrati e non conoscono il loro conduttore. Al momento del via, segnato da un colpo di bombarda, le oche sono sospinte lungo il percorso di via Roma per tagliare il traguardo in Piazza Maggiore.



La vittoria nella corsa delle oche concede alla contrada vincitrice il vantaggio di scegliere per prima le postazioni per il vero e proprio Giuoco de lo Palio, che viene disputato dalle ore 22.00 in Piazza Maggiore. Esso consiste in una sorta di gioco dei 4 cantoni: gli 8 contendenti, due per contrada, si dispongono sulle postazioni segnate in Piazza Maggiore, una al centro del cerchio e sette sulla circonferenza. Al colpo di bombarda i due componenti della squadra devono scambiarsi un testimone e successivamente tornare ad occupare una delle postazioni valide. Ad ogni tornata una delle postazioni viene esclusa dal gioco e di conseguenza il giocatore che rimane senza postazione viene eliminato dal gioco e con lui anche la sua contrada.



Sempre in Piazza Maggiore alle ore 19 l’attesissimo volo del falco e le scene di caccia con i levrieri di Messer Gianluca Barone De le Terre de Siena e alle 20:00 le irriverenti musiche dei Trampolorum che allieteranno le vie tucte.

Dalle 20:30 nobili, milizia, musici et vulgo sfileranno per le vie de lo paese per giungere in Piazza et rievocare li tempi andati, narrati da lo Messere Nicola Battistonide Mondaino, accompagnati dal suono regale delle chiarine e dei tamburi.



In Piazza Maggiore alle ore 18:30 ed alle 21:20 si potrà assistere ai Giuochi de bandiera de la Compagnia de li Sbandieratori de Arezzo, primo gruppo in Italia a restituire in forma collettiva l’arte del maneggiar l’insegna.



Durante la serata ci saranno spettacoli in ogni angolo del paese. Lungo le vie i passanti potranno farsi sorprendere da Lo mago Abacuc, oppure da lo foco e li giochi di Kalù, l’allegro jullare. Davanti al Sagrato della chiesa di San Michele potranno allietarsi con l’ascolto di The faires lullaby, antiche leggende, versi et arie accompagnate da lo soave suono dell’arpa, seguite da Ignis Rotae l’incalzante spettacolo della Compagnia Circateatro de Urbino, che vedrà le pagane invocazioni et le fiamme danzanti di vestali e musici.



Alle 20:30 nella Discesa della Fontana i bambini potranno divertirsi con le fabule del teatrino medioevale di Fabula Jocando.



Alle 21:15 la compagnia Acrobati del Borgo dispenserà sorrisi, mentre alle 21:30 i giullari Ciarlatani si esibiranno in un esilarante spectaculo de jocoleria, equilibrismo, fachirismo et fuoco ed alle 22:00 le Marionette de la compagnia il Teatrino de lo Medioevo intratterranno il pubblico con Manigoldo e la Fata Alcina infine sempre dalle 22:00 Diavoli e Arpie si muoveranno lungo Via Maggiore per la Parata dei diavoli



Finalmente alle ore 22:00 in Piazza Maggiore ci sarà l’atteso lo giuoco de lo palio, le contrade Borgo, Castello, Contado e Montebello si sfideranno per conquistar lo XXXI Palio de lo Daino.



In Piazza Maggiore alle ore 23:00 la grande Compagnia dell’Accademia Creativa, uno dei maggiori gruppi di teatro di strada italiano, proporrà il fantastico spettacolo dal titolo Orfeo ed Euridice.



Delle ore 18:00 alle 23:00 nella sala del Durantino della Rocca Malatestiana, chi vorrà approfondire la conoscenza delle signorie antagoniste dei Malatesta e dei Montefeltro, potrà visitare la mostra “Era Sigismondo” allestita in concomitanza con il biennale delle celebrazioni dedicate al grande condottiero Sigismondo Malatesta - 600 anni dalla nascita (1417-2017), e 550 anni dalla morte (1468-2018). All’interno della mostra è possibile ammirare anche due manichini a grandezza naturale che riproducono fedelmente le fattezze di Sigismondo ed il suo nemico Federico.



Come tradizione, anche questa 31° edizione del Palio è valorizzata dalla maestria di esperti artigiani e dall’abilità di raffinati artisti provenienti da ogni parte d’Italia ed anche d’Europa.



Non meno importanti sono le taverne delle contrade – Borgo, Castello, Contado e Montebello - che propongono a tutti Il cibo giusto et salutare de l’anima e de lo corpo.



Dopo aver decretato il vincitore del Palio 2018 la festa continuerà per tutto il borgo e si concluderà alle 24.00 con lo spettacolo de Li Fuochi artifiziosi. Lo spectaculare incendio de la rocca è tra i più attesi eventi della manifestazione. I visitatori potranno ammirare il cielo mondainese prendere fuoco accompagnati da potenti musiche appositamente scelte e sincronizzate.





FOTO Ballante