Santarcangelo Calcio, le parole dei nuovi arrivi e dei confermati in casa gialloblu

19 Agosto 2018

Tempo di presentazioni in casa Santarcangelo. I gialloblu hanno ufficializzato i primi acquisti e le prime conferme in vista del prossimo campionato di Serie D. Di seguito le dichiarazioni in conferenza stampa.





Gianluca Stambazzi: prima di cominciare la presentazione di mister Daniele Galloppa, a nome del presidente Ivan Mestrovic e di tutto il Santarcangelo Calcio, vogliamo unirci al cordoglio per il disastro di Genova che oggi ha celebrato i funerali delle povere vittime.

Questa è la giornata del nuovo inizio per il Santarcangelo: presentiamo ufficialmente il nuovo mister Daniele Galloppa e il suo staff. Daniele, nelle intenzioni della proprietà e mie è sempre stato la prima scelta perché abbiamo avuto modo di conoscerlo durante la passata stagione e siamo convinti sia il profilo giusto per guidare la nostra prima squadra. Non ha bisogno di presentazioni, da calciatore si è espresso ai massimi livelli di questo sport e siamo convinti abbia l’entusiasmo e l’idea di calcio propositivo che serve al Santarcangelo per buttarsi alle spalle la complicata stagione passata. Nonostante lo stato d’incertezza che siamo costretti a vivere per via delle problematiche che ben conoscete legate alla categoria, Daniele e il suo staff hanno creduto in noi e con entusiasmo siamo tutti pronti a rimetterci in gioco recuperando anche il ritardo che abbiamo rispetto ad altri per cause di forza maggiore. Al momento abbiamo una base di giocatori che a secondo di quello che succederà andremo a completare. La speranza di essere riammessi dove sarebbe giusto c’è ma siamo anche connessi all’eventualità Serie D e domani nella prima sgambata cominceremo anche a fare le prime valutazioni.





Daniele Galloppa: ringrazio il presidente Ivan Mestrovic e il direttore per la fiducia perché affidare la squadra a un ragazzo di 33 anni non è cosa scontata: darò il massimo ogni giorno per ripagare questa apertura di credito. Porterò in campo la mia vita da calciatore, la mia esperienza sia a livello umano sia tecnico, i ragazzi avrebbero potuto avere un allenatore migliore perché io sono solo all’inizio ma possono stare certi che saprò capire le loro sensazioni perché le ho vissute sino a ieri e farò di tutto per metterli nelle condizioni di dare il meglio. Metto davanti a tutto il rapporto umano, sono anche uno che ci sta allo scherzo ma quando c’è da lavorare lavora: ogni giorno della mia carriera sono sceso in campo per crescere. Ai ragazzi cercherò di trasmettere tutto questo e sono convinto che lavorando insieme potremo toglierci tante soddisfazioni. La mia idea di calcio non si basa su un modulo ma su un atteggiamento: voglio una squadra che sappia essere propositiva, che accorci verso la porta avversaria rimanendo compatta con l’idea ben chiara di cosa deve fare in campo.





Mattia Broli: l’incertezza è legata più alla categoria che al progetto e alla società in sé, noi ci siamo perché da quando nel dicembre scorso è arrivato il presidente Ivan Mestrovic ci siamo subito resi conto che le cose cambiavano per il meglio quindi siamo convinti che anche quest’anno ci siano i presupposti per fare le cose per bene. La nostra scelta di restare a prescindere dalla categoria è determinata dalla stima nei confronti del presidente e del direttore e anche dalla voglia di ripartire con grande entusiasmo.





Marco Maini: appena il direttore mi ha chiamato per proseguire insieme l’avventura a Santarcangelo, non ci ho pensato un attimo e sono partito: ringrazio la società per la fiducia e la ricambio pienamente. Ci stiamo allenando bene, aspettiamo solo le prime amichevoli e le prime gare per dimostrare tutta la nostra voglia di ripartire. La scelta di tornare a Santarcangelo non è legata alla categoria, anche se giocare tra i professionisti è chiaramente una mia ambizione, sono qua per la società perché si è sempre dimostrata seria e questo nel calcio di oggi è la cosa più importante.





Michele Moroni: la categoria per un giocatore è sempre importante ma per la scelta Santarcangelo è data dal senso di riconoscenza per chi ha creduto in me nella scorsa stagione dopo due anni travagliati a causa degli infortuni. Sono anche molto contento che ad allenarmi sia mister Daniele Galloppa che ho anche avuto come compagno di squadra: per società, mister e direttore la mia è quindi stata una scelta assolutamente convinta e sono pronto a darci dentro per ottenere il massimo.





Andrea Bondioli: anche per me vale il discorso fatto dai miei compagni, ho scelto il Santarcangelo a prescindere dalla categoria perché durante la scorsa stagione ho avuto modo di conoscere tutti dal presidente al mister e sono convinto che insieme potremo toglierci delle soddisfazioni.





Nicholas Nasini: ringrazio la società per società per l’opportunità, l’obiettivo mio e del gruppo sarà di cercare di ottenere il massimo giorno dopo giorno indipendentemente dalla categoria.





Matias Mancini: la categoria a me interessava molto ma arrivati quasi ad agosto con questa incertezza, l’unica cosa che conta è lavorare e pensare di fare il meglio possibile. Vengo da due anni di Serie D, per me sarebbe stata una grossa possibilità di fare il salto ma so anche che per me è l’ultimo anno da under quindi dovrò assolutamente fare bene: darò il massimo per sfruttare al meglio questa occasione. Sono un esterno ho tanta corsa e cercherò di metterla a disposizione della squadra.





Alessio Galeotti: dopo pochi giorni di allenamento sono rimasto impressionato dalla società, dalla dirigenza, dallo staff tecnico e ho subito espresso la volontà di rimanere a prescindere dalla categoria, poi non nascondo l’ambizione per la categoria superiore ma siamo qui per dare il massimo e ci impegneremo ogni giorno.