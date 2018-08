Baseball, Rimini pareggia la serie con Parma: in gara2 successo per 8-4. Martedì e mercoledì in Emilia

Sport

Rimini

| 07:27 - 19 Agosto 2018

Il Rimini Baseball pareggia la serie vincendo gara2 contro il Parma Clima per 8-4 grazie all’ottima prova del partente riminese Bassani. Rispetto alla sera precedente il lineup neroarancio ha prodotto di più sfruttando lo scarso controllo dei lanciatori ducali.

La gara inizia bene questa volta per i Pirati che grazie al singolo di Romero e al gran doppio di Angulo sbloccano il punteggio (1-0). Due riprese più avanti, sempre con due out sul tabellone e due corridori in base, il gran doppio di Romero pone fine alla prova del partente parmigiano Ulfrido Garcia (2-0). Al suo posto sale il giovane Pomponi. Nella parte alta del quarto inning il Parma Clima trova il primo punto della serata grazie al back to back double di Mirabal (dormita della difesa riminese) e Zileri (2-1). Al cambio di campo però le mazze neroarancio ristabiliscono le distanze segnando ben 3 punti. A basi piene Molina si guadagna la base ball del punto automatico (3-1), poi due lanci pazzi consecutivi del rilievo ducale regalano altre due segnature ai padroni di casa (5-1). Nell’attacco successivo gli uomini di Ceccaroli chiudono la pratica segnando altre tre volte grazie alla rimbalzante di Celli (6-1), alla valida interna di Di Fabio (7-1) e alla base ball guadagnata a basi piene da N. Garbella (8-1). Al settimo e all’ottavo inning la formazione ospite sul rilievo riminese Marquez confeziona i tre punti che rendono meno evidente il passivo (8-4). Nel finale il closer Kelly non avrà difficoltà a completare le ultime tre eliminazioni. Rimini vince 8-4 dopo quasi 4 ore di gioco e si rianima in vista delle prossime due partite.

La serie di semifinale traslocherà allo Stadio Nino Cavalli di Parma dove martedì (21 agosto) e mercoledì (22 agosto) sera si disputeranno le altre due gare (playball ore 20.30). Probabili partenti di gara3 Casanova per il Parma Clima, mentre per i Pirati dovrebbe essere Ruiz lo starter.



Gara 2

Parma Clima 4

Rimini Baseball 8

PARMA CLIMA: Desimoni es/ec (0/5), Koutsoyanopulos ed/3b (1/3), Mirabal int (1/4), Zileri dh (2/4), Sambucci 1b (0/3), Poma ec (0/2) (Gradali es 2/2), Morejon r (0/2) (Deotto r 0/2), Paolini 2b (1/4), Scalera 3b (0/2) (Flisi ed 0/2).

RIMINI BASEBALL: Noguera 2b (0/3), N. Garbella ed (0/1), Romero es (2/4) (G. Garbella es 0/1), Angulo int (2/5), Ustariz 1b (2/4), Batista dh (1/5), Celli ec (1/4), Molina r (1/2), Di Fabio 3b (1/4).



SUCCESSIONE PUNTEGGIO

Parma Clima 000 100 120 = 4 bv 7 e 1

Rimini Baseball 101 330 00X = 8 bv 10 e 1

PRESTAZIONE LANCIATORI

U. Garcia (L) rl 2.2 bvc 4 bb 2 so 5 pgl 2

Pomponi rl 1.0 bvc 2 bb 3 so 3 pgl 3

Rivera rl 1.1 bvc 2 bb 2 so 2 pgl 0

Escalona rl 3.0 bvc 2 bb 1 so 5 pgl 0



Bassani (W) rl 6.0 bvc 3 bb 1 so 8 pgl 2

Marquez rl 2.0 bvc 4 bb 1 so 3 pgl 3

Kelly rl 1.0 bvc 0 bb 0 so 3 pgl 0



NOTE Doppi di Mirabal, Zileri, Gradali 2, Paolini, Romero e Angulo. Errori: Scalera e Noguera.