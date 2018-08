La madre lo rimprovera, lui dà in escandescenze e si barrica in camera: Carabinieri evitano il suicidio

Cronaca

Riccione

| 07:19 - 19 Agosto 2018

Prima picchia la madre, poi si barrica in camera e lancia coltelli in strada. Alla fine i Carabinieri lo dissuadono da un gesto estremo. Come riporta il Corriere di Romagna, i fatti sono avvenuti nel quartiere di San Lorenzo, a Riccione, nella notte tra venerdì e sabato. Protagonista della vicenda un 23enne che, dopo una serata al Marano, ha avuto un litigio con la madre. La donna lo ha rimproverato per il volume troppo alto della televisione: il giovane, che forse aveva assunto stupefacenti prima di tornare a casa, ha iniziato a gridare e a percuotere la madre, prima di barricarsi in una stanza dell'abitazione e di minacciare il suicidio. Un lancio di coltelli in strada, dal balcone, a seguire alcuni gesti autolesionistici, ma l'intervento dei Carabinieri, attraverso un negoziatore specializzato, ha evitato tragedie. Per il 23enne solo ferite superficiali. Il giovane è stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio.