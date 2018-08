Riccione, trovato dopo quattro ore il turista disperso: non era in mare, vagava in città

Cronaca

Riccione

21:21 - 18 Agosto 2018

Era in viale Catullo a Riccione, si era perso e non riusciva a trovare il suo hotel. In mano aveva il materassino, sgonfio. Dopo quattro ore è stato ritrovato il turista di nazionalità ceca sparito dalla spiaggia, in zona Marano, intorno alle 16.30. L'uomo era in vacanza con un gruppo di connazionali. E ' stata la sorella a dare l'allarme alla Polizia, dicendo che il fratello era in mare con il materassino e che era sparito. C'era forte preoccupazione: aveva bevuto delle birre e si temeva un malore. Polizia, Carabinieri e Capitaneria di Porto hanno allestito squadre per le ricerche, non limitandosi però alla spiaggia e alla battigia. Sono stati sentiti alcuni testimoni e uno di loro ha dato una preziosa indicazione: aveva visto il turista fuori dal mare, mentre camminava barcollando in direzione monte. E' stata così una Volante della Polizia, intorno alle 20.30, a ritrovare il turista in viale Catullo, disorientato e in stato confusionale. L'uomo 55enne è stato riportato alla sorella, presso l'hotel in cui sono alloggiati.