Rimini, paura per una bambina investita da un’auto: trasportata in ospedale

Cronaca

Rimini

| 20:25 - 18 Agosto 2018

Paura sabato pomeriggio, intorno alle 18 in viale Marconi, a Miramare di Rimini, vicino al parco di Fiabilandia, dove una bambina di 9 anni è stata accidentalmente falciata da una vettura. L'impatto ha scaraventato la bambina sull'asfalto e per qualche istante si è temuto il peggio. La piccola è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del 118. La giovanissima vittima è stata sottoposta a tutti gli accertamenti del caso. Anche se si attendono i risultati delle analisi di rito, al momento, le condizioni della bimba non sarebbero da ritenersi gravi.