Cronaca

Riccione

| 18:26 - 18 Agosto 2018

Momenti di apprensione sulla spiaggia di Riccione, intorno alle 17.30 di sabato infatti sono partite le ricerche di un turista disperso in mare. Si tratta di un uomo della Repubblica Ceca, in vacanza con alcuni connazionali. La Capitaneria di Porto ha avviato le operazioni tra i bagni 138-140 di Riccione, in zona Marano. Il turista era in acqua su un materassino azzurro, ma ha fatto perdere le proprie tracce. Seguiranno aggiornamenti.