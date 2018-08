L’azienda Obike presenta istanza di fallimento, a Rimini molte finite nel mirino dei vandali

Attualità

Rimini

| 17:57 - 18 Agosto 2018

Obike, leader nel bike-sharing senza stazioni, ha fatto istanza di fallimento dopo che alla fine di giugno ha cessato le operazioni nella sua sede principale di Singapore. Il motivo principale sembra dipendere dalle nuove regole di Singapore entrate in vigore il 7 luglio scorso per regolamentare il parcheggio selvaggio delle bici. Le autorità locali avevano infatti previsto canoni e norme più severe proprio per ordinare la crescita incontrollata delle flotte di biciclette in città. La piattaforma è attualmente presente in 3 diversi continenti per un totale di 26 stati e oltre 40 città nel mondo. Sulla costa romagnola è presente, con una società partecipata e nei prossimi giorni si saprà quale sarà il suo destino. Il servizio attivo da qualche mese a Rimini ha subito come in altre città sistematici atti di vandalismo, con le biciclette gettate nei fiumi e nei cassonetti.