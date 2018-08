Calcio D, Oberdan Melini è il nuovo direttore sportivo del San Marino Calcio

Sport

Rimini

| 16:08 - 18 Agosto 2018



Oberdan Melini è il nuovo direttore sportivo del San Marino Calcio. La chiamata del presidente Luca Mancini è giunta inaspettata nella serata di venerdì: sabato a Milano Marittima l’incontro e l’accordo. E’ la terza volta che Melini lavora per i titani: la prima nel triennio 1999-2001 con ruolo di direttore generale con promozione dalla serie D alla C2 con Franco Bonavita in panchina e Alfio Pelliccioni direttore sportivo; la seconda nel 2004-2005 in C1 con Francesco Buglio allenatore poi sostituto da Roberto Alberti. In precedenza ha lavorato per il Bellaria, per 12 anni per il Santarcangelo, nell’ultima stagione per il Forlì.

“La chiamata è giunta improvvisa e gradita, ho trovato in Mancini un presidente motivato e determinato – le prime parole di Melini - . Non vedo l’ora di iniziare per rafforzare la rosa per quanto riguarda prima di tutto gli over e per affrontare una stagione non facile anche perché ci sarà l’handicap di giocare le partite casalinghe a Castiglione di Ravenna per le note vicende che hanno portato la Federazione sammarinese a negare l’Olimpico oggetto di lavori di restauro per i campionati Europei Under 21. Il nostro obiettivo è per prima cosa la salvezza”.