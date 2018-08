Record di pubblico per 'Un Mare di Fuoco' sulla spiaggia di Rimini

Attualità

Rimini

| 15:58 - 18 Agosto 2018

Dopo il rinvio di Ferragosto a causa del maltempo, ieri notte è andata in scena puntualmente la magia di Un Mare di Fuoco, evento organizzato dal Consorzio Rimini Spiaggia Network in collaborazione col Comune di Rimini e partners, evento che ha letteralmente incendiato con i migliori spettacoli di fuoco sulla scena nazionale e europea la riva della Spiaggia di Rimini dal bagno 130 al 150.

Una lunga lingua infuocata (oltre 30 spettacoli tra prime e repliche) ha attirato un record di pubblico mai registrato tanto che la IV° Edizione di Un Mare di Fuoco consacra la manifestazione ormai ad evento clou dell'estate balneare riminese e della spiaggia di Rimini. Già all'imbrunire il colpo d'occhio è stato emozionante: tra i falò dei bagnini accesi a riva e gli spettacoli mozzafiato di acrobatica col fuoco che innalzavano scintille e lame incendiate sul mare, un mare di pubblico (indubbiamente oltre le 20.000 presenze previste in partenza) ha iniziato a defluire verso la riva creando un flusso unico – lungo un chilometro di risacca - di emozioni, fiamme, applausi e performance indimenticabili. Bravissima l'organizzazione (...e ovviamente tutti gli artisti!) che nonostante il rinvio è riuscita a garantire il regolare svolgersi dell'80% degli spettacoli e delle performance inizialmente previste dal cartellone prima del rinvio. Così come è lampante la soddisfazione di tutti gli operatori di spiaggia che volontariamente hanno collaborato per regalare anche quest'anno questo sogno di mezza estate alla città e ai suoi ospiti. Una serata insomma davvero speciale, energica, vivacissima e unica nel suo genere, in un luogo – la riva di sera – che, con le parole di Gianluca Metalli (presidente di Rimini Spiaggia Network), “ancora viene troppo poco valorizzato, ma che eventi come Un Mare di Fuoco e Un Mare di Vino indubbiamente anno dopo anno stanno portando alla ribalta come nuovo luogo simbolo dell'offerta balneare riminese. Certo poi che serate come questa, con un successo tale di pubblico e veri e propri fan ci fanno capire che la direzione imboccata è sicuramente quella giusta e vincente: per i nostri ospiti, per noi operatori e per la città intera”.