Doveva già essere in carcere, fermato sul lungomare di Rimini dalla polizia

Cronaca

Rimini

| 15:29 - 18 Agosto 2018

E’ dal mese di luglio che gli uomini della Polizia di Stato pattugliano tutte le notti la zona del lungomare e della spiaggia di Rimini e Riccione con due pattuglie di 4 uomini ciascuna, a bordo di fuoristrada, per prevenire e reprimere una serie di condotte illecite come i reati contro il patrimonio e la persona nonché lo spaccio di sostanze stupefacenti. Ed è proprio la pattuglia di Rimini che domenica notte, all’altezza del bagno 107 ha fermato un giovane per un controllo; l’estremo nervosismo dimostrato dal ragazzo ha fatto subito intuire ai poliziotti che qualcosa non andava. Da un controllo sulla identità del giovane, un 21enne residente nel milanese, gli agenti hanno accertato che il suo nervosismo era ampiamente giustificato: è difatti emerso che in capo a questi pendeva un ordine di carcerazione per espiare un cumulo di pene pari a 3 anni e 7 mesi, per una serie di reati contro il patrimonio, rapina e resistenza a pubblico ufficiale commessi nel capoluogo lombardo. Il giovane è stato quindi tratto in arresto e, dopo la notifica dell’ordine di carcerazione, accompagnato presso la locale casa circondariale dove sconterà la pena.