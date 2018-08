Tennis, Serena Gugnali vince il torneo nazionale Open femminile del Circolo Tennis Venustas

Sport

Rimini

| 15:16 - 18 Agosto 2018



Serena Gugnali sale sul gradino più alto nel torneo nazionale Open organizzato dal Circolo Tennis Venustas di Igea Marina, il 13° memorial “Luciano Gugnali” (800 euro di montepremi).

Nella finale andata in scena venerdì sera, davanti ad una bella cornice di pubblico, la 2.4 del Ct Casalboni, accreditata alla vigilia della prima testa di serie, ha superato 6-2, 7-6 (1) la 2.5 riminese Alice Grilli (n.2). Dopo un primo set vinto facilmente dalla Gugnali, il match sembrava aver preso una piega diversa nel 2° set quando dal 5-4 per la giocatrice del Ct Casalboni, si è passati 6-5 Grilli che pareva avesse la forza di trascinare l’incontro al 3° set. Invece la giovane portacolori del Casalboni ha pareggiato le sorti e nel tie-break non ha concesso più nulla. Nel tabellone di 4° successo di Carolina Renzi (4.1), giocatrice proprio del Ct Venustas, per 6-3, 6-1 su Giulia Sangiorgi (4.1 del Ct Rimini). La finale è stata arbitrata dal giudice di sedia Andrea Bellelli, mentre le premiazioni sono state effettuate dal presidente, Elisa Vandi e da Bruno Gugnali, fratello di Luciano al quale il torneo era intitolato.