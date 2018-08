Tennis, Caterina Pruccoli in evidenza nel tabellone principale del torneo Open femminile a Viserba

Sport

Rimini

| 14:50 - 18 Agosto 2018



Angelica Giovagnoli (2.8) è la prima giocatrice a qualificarsi per i quarti di finale nel torneo nazionale Open del Tennis Viserba (1.000 euro di montepremi) dove brilla la riminese Caterina Pruccoli (foto) che ha fatto un “positivo” di rilievo ai danno di Francesca Giuliani. Avanza anche Alessia Ercolino, a spese di Alessia Cecchini.

Risultati 3° turno: Alessia Tripaldelli (2.8)-Emma Ferrini (2.5) 1-6, 6-4, 6-3, Cecilia Mazza (2.7)-Sara Albertini (2.7) 6-2, 6-0, Caterina Pruccoli (2.7)-Francesca Giuliani (2.6) 6-4, 7-5, Elena Pellicani (2.8)-Anna Lanciaprima (2.7) 6-2, 6-1, Sofia Antonella Caldera (2.5)-Alice Monducci Delucca (3.1) 6-2, 6-1, Agnese Ceccarelli (2.7)-Alessia Eberini (2.8) 6-4, 6-3, Alessia Ercolino (2.6)-Alessia Cecchini (3.1) 6-2, 7-6.



RIMINI Dopo Marco Venturini (4.1, n.6) anche Davide Maurizio Pianosi (4.1, n.16) conquista la finale, in programma lunedì sera alle 21.15, nel torneo di 4° categoria del Circolo Tennis Cicconetti di Rimini, il trofeo “3 Bis”. Venerdì sera il portacolori del Tc Coriano ha battuto il pari classificato Mario Russo (4.1 del Tennis Viserba), testa di serie n.21, per 6-3, 6-4.