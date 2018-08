Non versò alimenti alla moglie, pensionato arrestato dopo 15 anni. Era in vacanza in un hotel a Rimini

Cronaca

Rimini

| 14:48 - 18 Agosto 2018

Al posto delle vacanze sulla Riviera Romagnola, una sorta di 'Odissea' giudiziaria. E' quella vissuta da un pensionato milanese 74enne che ha passato il Ferragosto nel carcere di Rimini, dopo essere stato fermato dalla Polizia nell'albergo dove era appena arrivato per trascorrere alcuni giorni di ferie e avere scoperto di essere un ricercato per non avere pagato gli alimenti alla moglie: un fatto risalente a 15 anni fa. A riportare la vicenda sono i quotidiani locali riminesi. Nel 2003 e nel 2004 l'uomo non aveva versato gli alimenti a moglie e figli: dal punto di vista giudiziario, la questione si era conclusa nel 2011 con una condanna definitiva a otto mesi in contumacia. Da allora l'anziano non aveva più saputo nulla di quella storia. Poi nel 2013 era stato emesso un primo ordine di carcerazione con la sospensione, senza che che gli venisse notificato. Nel 2015, dopo alcune ricerche, risultava irreperibile e così, nel 2016, veniva emesso nei suoi confronti un ordine di revoca della sospensione e il ripristino della carcerazione. Nei giorni scorsi, registrato nell'albergo riminese, il suo nome compare nella banca dati delle forze dell'ordine: dal tribunale di Milano scatta l'ordine di carcerazione e viene accompagnato prima in Questura e poi in carcere dove passa la notte del 14 e quella di Ferragosto. Grazie all'intervento del suo avvocato, che spiega alla Procura di Milano la buona fede del cliente, visto che nessuno lo aveva mai avvertito dell'esito del procedimento, giovedì il 74enne è tornato in libertà.