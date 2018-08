Nuova vita per la borgata vecchia di Bellaria, grazie a una galleria d'arte a cielo aperto

Attualità

Bellaria Igea Marina

18 Agosto 2018

Ultima settimana di ritocchi nella Borgata Vecchia di Bellaria Igea Marina, dove sabato 25 agosto sarà inaugurata la vera e propria “galleria d’arte a cielo aperto” realizzata dal Comitato Borgata Vecchia, grazie al contributo di tanti volontari e con il sostegno dell’Amministrazione Comunale: un progetto ambizioso, nato con l’obiettivo di valorizzare e consegnare a questa zona storica del centro di Bellaria un volto ancora più suggestivo.

Per questo, negli ultimi mesi il Comitato ed i suoi volontari si sono rimboccati le maniche, installando tra via Ionio e via Romea sedici plance di 120 per 70 centimetri, che accolgono i dipinti realizzati da Marino Barbanti, Sergio Barberini, Angelo Bartolini, Noemi Berardi, Eros Giorgetti, Gino Lazzarini, Silvano Lazzarini, Giovanni Morigi, Antonella Orlandi, Sarango Lyan Ly, Corrado Stievano, Secondo Vannini e Sandro Vasini.

Una riqualificazione estetica che passa attraverso la creatività degli artisti locali, a cui si è unita la sistemazione delle panchine, dei cestini, dei lampioni e delle facciate di alcuni edifici, dove sono stati ‘rinfrescati’ gli storici murales già esistenti e, grazie alla mano di Marino Barbanti, Emanuela Furia e Sandro Vasini, sono state realizzate nuove immagini. Parte integrante del nuovo, prezioso colpo d’occhio della Borgata Vecchia, quattro sculture create da Vera Berardi e Mourad “Moro” Jahrani, lo scultore dell’acciaio, ma anche un percorso luminoso a led lungo via Tirreno, fino all’Isola dei Platani, che sarà presto completato.

Il progetto che ha visto protagonista il Comitato rappresenta la più recente tappa del nuovo corso voluto dall’Amministrazione Comunale per la Borgata Vecchia. Tra gli interventi principali, la sistemazione di via Ionio, nella parte compresa tra la scuola Carducci e la stessa via Romea, cui ha fatto seguito nel 2017 analoga opera in via Romea, dove la pavimentazione è stata ristrutturata, il percorso carrabile è stato separato dal resto ed è stata creata una pista ciclabile nel tratto tra via Ionio e via Pascoli. Una valorizzazione nel contesto della quale anche le manifestazioni e gli spettacoli estivi organizzati dal Comitato Borgata Vecchia sono stati trasferiti con successo dalla scuola Carducci alla stessa via Romea.

Il programma di sabato 25 agosto prevede, alle ore 18.00 circa, lo spettacolo offerto dal Corpo Bandistico Città di Gambettola, con le majorette del Gruppo Frustatori Cassani di Solarolo di Ravenna e con le “Fruste di Bagnacavallo”. Partendo da via Torre, percorreranno l’Isola dei Platani e via Mar Tirreno, fino a via Ionio: qui, alle 18.30 circa, avverrà il taglio del nastro con seguente presentazione delle varie opere realizzate; alle 19.00 è previsto un piccolo buffet, mentre alle 21.00 circa, chiuderà la serata sul palco di via Romea lo spettacolo live del Caffè Concerto Strauss “Dal classico al leggero”.