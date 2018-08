Prolungare servizio di salvamento sulle spiagge al secondo weekend di settembre, l'appello ai comuni

Attualità

Rimini

| 10:51 - 18 Agosto 2018

L'ordinanza balneare regionale fissa al primo week end di settembre il termine oltre il quale sulle spiagge non è previsto il servizio di salvamento. L'ordinanza stessa demanda comunque ai singoli comuni la possibilità di stabilire l'ampliamento dell'offerta turistica territoriale, anche perciò estendendo tale periodo (Art. 1 comma 8).

Filcams Cgil Rimini ha richiesto ai comuni costieri di riconvocare le parti sociali per affrontare il tema dell'ampliamento dell'offerta turistica; questo al fine di poter valutare l'estensione del servizio di salvamento sulle spiagge almeno fino al secondo week end di settembre. "Crediamo che un allungamento della stagione sia fondamentale perché dal nostro sistema turistico tutti devono trarne il giusto beneficio, anche i lavoratori", si legge in una nota della Filcams Cgil Rimini.

A sostegno della richiesta del sindacato, anche il Motomondiale a Misano, evento che richiamerà ancora un elevato numero di turisti.

"Alle circostanze contingenti vanno aggiunte ragioni di opportunità strategica per il nostro modello turistico: ampliare il periodo durante il quale a Rimini è garantita dai marinai di salvataggio la balneazione in sicurezza per i turisti è o no è un elemento utile all'ampliamento della stagione? Noi crediamo di sì. Vanno perciò intraprese le azioni conseguenti perché l'allungamento della stagione balneare porta benefici a turisti, operatori economici e lavoratori", chiosa la nota della Cgil Rimini.