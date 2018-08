Due ragazze riminesi 17enni crollano durante la festa in spiaggia: coma etilico per entrambe

Cronaca

Rimini

| 08:22 - 18 Agosto 2018

Durante una festa in spiaggia a Bellaria, nella notte tra venerdì e sabato, si sono verificati due casi di ragazzine in coma etilico: i Carabinieri hanno avviato le indagini per risalire a chi abbia venduto l'alcool alle due minorenni, liceali riminesi, in violazione dei divieti. C'è stata tanta apprensione per le due 17enni, presenti alla festa, con annesso concerto, in due compagnie di amici distinte. La prima a sentirsi male è stata soccorsa dai Carabinieri di Bellaria, presenti sul posto per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento della festa, intorno all'una e dieci. La seconda ha accusato il malore, per il troppo alcool ingerito, alle due. In entrambi i casi è intervenuto il personale del 118. E' probabile che entrambe abbiano assunto alcool acquistato in qualche minimarket, come accade troppo spesso tra i giovani che vivono la movida notturna.