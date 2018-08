Morto Alvaro Gasperoni, 62enne coinvolto in terribile incidente tra scooter sulla Tolemaide

Cronaca

Rimini

| 07:37 - 18 Agosto 2018

Due giorni in ospedale, poi il tragico epilogo. Alvaro Gasperoni, 62enne di Torre Pedrera, ha perso la vita a causa della gravità delle ferite riportate martedì 14 agosto, intorno alle 10.30, in un incidente stradale avvenuto sulla via Tolemaide. Il decesso è avvenuto circa 48 ore dopo, nella mattinata di giovedì, durante il ricovero al Bufalini di Cesena. Gasperoni viveva a Variano di Santa Giustina, nei pressi del luogo dell'incidente, era vedovo e padre: fatale uno scontro tra il suo scooter e un altro ciclomotore. Finendo nella corsia opposta di marcia, il 62enne è stato investito dalle ruote posteriori di un camion. Il personale sanitario gli ha subito amputato un piede, si è prodigato per salvargli la vita, ma non c'è stato nulla da fare.