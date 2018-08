Baseball, i Pirati spenti in attacco cedono al Parma nella prima sfida di semifinale scudetto (3-5)

Sport

Rimini

| 03:21 - 18 Agosto 2018



Il Rimini Baseball esce sconfitto da gara1 di semifinale playoff battuto a domicilio dal Parma Clima per 5-3 al termine di una partita di tre ore. I Pirati hanno prodotto troppo poco in attacco soprattutto ad inizio gara contro un ottimo Casanova che ha saputo imbrigliare le mazze riminesi.

La partenza shock degli ospiti indirizza subito il matc: con due out sul tabellone e due corridori in base, nel box si presenta lo slugger parmigiano Sambucci che sul conto di 3 ball e 1 strike spedisce oltre la recinzione a sinistra il lancio del partente neroarancio Ruiz (0-3). Al cambio di campo reazione immediata dei padroni di casa: dopo l’out di Noguera, N. Garbella realizza un doppio, poi il preciso singolo al centro di Romero vale il primo punto neroarancio (1-3).

Due riprese più avanti la squadra ducale allunga, Koutsoyanopulos tocca un singolo, poi sulla valida di Mirabal, l’esterno centro neroarancio Celli commette l’errore difensivo permettendo così al corridore parmigiano di arrivare salvo a casa base (1-4). Nella parte alta della quinta riprese il Parma Clima confeziona la segnatura della sicurezza, Zileri batte valido, mentre Sambucci si guadagna la base ball che porrà fine all’opaca prestazione di Ruiz. Al suo posto sale Hernandez. Pome mette giù un bel bunt di sacrificio (con due strike sul conto), poi dopo l’intenzionale a Morejon (basi piene), Paolini tocca una rimbalzante in diamante sulla quale la difesa riminese non riuscirà a completare il possibile doppio gioco (1-5). Hernandez lascerà al piatto Scalera per il terzo eliminato. Al settimo i Pirati trovano un punticino che tiene a galla la partita, Casanova incassa il gran doppio di Ustariz, poi sulla ground ball di Batista giunge in terza. La valida di Celli porta a casa il compagno (2-5). Nella parte bassa dell’ottava ripresa sul monte del Parma Clima è salito Garcia al posto di un ottimo Casanova (119 lanci). Il neo entrato completerà le tre eliminazioni in fila senza problemi. Nel finale le ultime speranze di rimonta dei Pirati s’infrangono dopo il fuoricampo di Ustariz (3-5) che non servirà a cambiare le sorti della gara. Vince Parma 5-3 e va sull’1-0 nella serie.

Sabato sera sempre allo Stadio dei Pirati (playball ore 20.30) andrà in scena il secondo atto della semifinale playoff. Probabili partenti Bassani per Rimini, mentre per il Parma Clima sarà quasi sicuramente Pomponi lo starter.



Gara 1

Parma Clima 5

Rimini Baseball 3

PARMA CLIMA: Desimoni es (1/5), Koutsoyanopulos ed (1/5), Mirabal int (2/5), Zileri dh (2/5), Sambucci 1b (1/2), Poma ec (0/4), Morejon r (1/3), Paolini 2b (0/4), Scalera 3b (1/4).

RIMINI BASEBALL: Noguera 2b (0/3), N. Garbella ed (1/3), Romero es (1/4), Angulo int (0/4), Ustariz 1b (2/4), Batista dh (0/3), Celli ec (1/4), Molina r (0/3), Di Fabio 3b (0/3).



SUCCESSIONE PUNTEGGIO

Parma Clima 301 010 000 = 5 bv 9 e 1

Rimini Baseball 100 000 101 = 3 bv 5 e 3

PRESTAZIONE LANCIATORI

Casanova (W) rl 7.0 bvc 4 bb 3 so 5 pgl 2

U. Garcia (S) rl 2.0 bvc 1 bb 0 so 4 pgl 1



Ruiz (L) rl 4.0 bvc 8 bb 3 so 7 pgl 4

Hernandez rl 2.0 bvc 1 bb 1 so 3 pgl 0

Morellini rl 2.1 bvc 0 bb 1 so 4 pgl 0

Kelly rl 0.2 bvc 0 bb 0 so 0 pgl 0



NOTE Fuoricampo di Sambucci (da 3 punti al 1°inning) e Ustariz (da 1 punto al 9°inning). Doppi di Morejon, Scalera, N.Garbella e Ustariz. Errori: Paolini, Angulo 2 e Celli.



Nella foto: FREDDY NOGUERA è del fotografo FIBS Lauro Bassani PhotoBass.