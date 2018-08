Calcio, l'ex Rimini Luca Valeriani si è accasato alla Correggese. C'è anche bomber Indelicato

Sport

Rimini

| 00:03 - 18 Agosto 2018



Ha trovato squadra Marco Valeriani, classe 1991, uno dei protagonisti del Rimini Calcio nelle due ultime stagioni. Lo ha ingaggiato la Correggese - Eccellenza girone A - . Valeriani ha vinto da protagonista due campionati consecutivi con il Rimini, sia quello d’Eccellenza nella stagione sportiva 2016/2017 collezionando 30 presenze e 6 gol, sia quello di serie D nella stagione 2017/2018 collezionando 29 presenze e 1 gol.

In precedenza il calciatore ha militano sempre nel Rimini con 62 presenze e 11 gol in C2 e nel SanMarino con 27 presenze in LegaPro. Il calciatore già venerdì si è messo a disposizione di mister Serpini .

In squadra c'è un altro ex biancorosso, l'attaccante Alessio Indelicato, classe 1995, che esordì in serie C2 in biancorosso nella stagione 2012-2013. Ha poi giocato con Giulianova, Bellaria e Romagna Centro. Dal punto di vista realizzativo le stagioni migliori sono state in Eccellenza a Bellaria (18 reti in 21 partite) e Fya Riccione (10 gol in 16 partite),