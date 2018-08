Rimini, con Candido c'è l'accordo: si aspetta il sì del Padova. Assalto all'attaccante ex Renate Lunetta

Sport

Rimini

| 21:03 - 17 Agosto 2018





Non c’è ancora la firma sul passaggio dal Padova al Rimini di Roberto Candido, ma dovrebbe trattarsi di una formalità: tra il club biancorosso e il giocatore – un centrocampista esterno d’attacco, trequartista e seconda punta – c’è l’accordo per un contratto biennale. Il Rimini ha fatto una richiesta al Padova per un “contributo” sul contratto che il giocatoreha in essere col Padova per la stagione 2018-2019 e sabato o al più tardi lunedì il presidente del Padova scioglierà la riserva. Ci sarà da limare qualcosa da una parte e dall'altra, forse, ma la fumata dovrebbe essere bianca.

Altri club di serie C si sono fatti sotto con prepotenza (in primis Renate e Monza oltre al Ravenna) – spiega il ds del Padova Giorgio Zamuner - ma Candido vuole il Rimini.

Oltre a Roberto Candido il Rimini cerca un attaccante, una seconda punta per dare più sostanza al reparto offensivo. Si punta su Gabriel Lunetta (foto copertina), attaccante di 22 anni appena compiuti (classe 1996), scuola Atalanta e nell’ultimo campionato al Renate (4 gol in 27 presenze). In precedenza una stagione difficile al Gubbio (3 presenze) e prima al settore giovanile del club orobico con 11, 15 e 22 presenze (4, 6 e 7 reti). Però su Lunetta (assistito da Andrea Cattoli), che fino a pochi giorni fa pareva destinato al Pisa, c’è la forte concorrenza del Giana Erminio, che ha preso negli ultimi giorni il centrocampista ex Santarcangelo Daniele Dalla Bona: la sua offerta contrattuale pare migliore rispetto a quella del club biancorosso. Ricordiamo che il mercato di serie C chiude il 24 agosto.

Stefano Ferri