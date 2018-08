Calcio Promozione: l'Igea Marina in amichevole sfida l'Arconatese, formazione di Serie D

Sport

Bellaria Igea Marina

| 18:14 - 17 Agosto 2018

Prosegue la preparazione precampionato dei ragazzi dell’Igea Marina, squadra militante in Promozione. Dopo una prima amichevole contro l’Athletic Poggio, vinta 4-0, l'Igea Marina torna in campo sabato alle 18 al campo sportivo di Bordonchi; avversaria l’Arconatese, formazione di Serie D. Un test molto probante per i giovani dell’Igea contro una formazione che milita in due categorie superiori e più avanti nella preparazione, ma che darà ai nuovi arrivati una opportunità di mostrare il grado di inserimento all’interno della compagine e la loro personalità.