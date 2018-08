Calcio, anche la Under 13 del Rimini Calcio al lavoro: il mister è Serafini

Sport

Rimini

| 17:31 - 17 Agosto 2018

Si è radunata allo stadio “Romeo Neri”, la formazione Under 13, la compagine più “verde” dell’intera cantera del Rimini F. C. A fare gli onori di casa, in assenza del responsabile del settore giovanile Aldo Righini, causa leggera indisposizione, il referente tecnico Adrian Ricchiuti, mister Alessio Serafini e tutto lo staff che si prenderà cura dei baby biancorossi.

Questi i convocati da mister Serafini, che sarà coadiuvato nel lavoro dal tecnico in seconda Lorenzo Gazzoni, dal preparatore atletico Alex Fattori e dal preparatore dei portieri Jacopo Rossi.

Portieri: Cerretani Luca, Jashari Cristian

Difensori: Brisku Bryan, Cecchi Matteo, Imola Francesco, Tamburini Filippo, Urcioli Denis

Centrocampisti: Brighi Matteo, Ciavatta Jacopo, Gabellini Tommaso, Giometti Cristiano, Hasler Luca, Muratori Lorenzo, Paganini Diego, Valonghi Leonardo

Attaccanti: Capicchioni Gabriel, Rama Aleks, Rubino Mattia, Sposato Matteo