Tennis, a Viserba avanza Alessia Cecchini. Ct Cicconetti, Marco Venturini è il primo finalista

| 17:20 - 17 Agosto 2018



Entra nella fase tecnicamente più importante il torneo nazionale Open femminile del Tennis Viserba (1.000 euro di montepremi) dove continua la bella marcia della riminese Alessia Cecchini. C’è attesa per l’esordio delle prime giocatrici del seeding, a cominciare dalla 2.3 emiliana Giulia Guidetti e la 2.4 di casa Alessandra Mazzola che se la vedrà negli ottavi contro la vincente tra la stessa Cecchini ed Alessia Ercolino.

Risultati, 1° turno: Alessia Tripaldelli (2.8)-Lucrezia Vagnini (3.4) 6-0, 6-0. 2° turno: Alessia Cecchini (3.1)-Alice Gubertini (2.7) 6-4, 6-4, Alessia Eberini (2.8)-Camilla Marani (3.2) 6-4, 6-3, Cecilia Mazza (2.7)-Ilaria Morgillo (2.8) 6-1, 6-1, Elena Pellicani (2.8)-Sofia Marchetti (3.1) 6-3, 3-6, 6-1.



RIMINI Marco Venturini (4.1, n.6) vince il derby in semifinale su Sergio Sorrentino (4.1, n.2) per 7-5, 6-2 ed è il primo finalista nel torneo di 4° categoria organizzato proprio dal suo Club, il Ct Cicconetti. Questa sera (dalle 21.15) va in scena la seconda semifinale del trofeo “3 Bis” tra i 4.1 Davide Maurizio Pianosi (4.1, n.16), portacolori del Tennis Club Coriano, e Mario Russo (4.1, n.21), giocatore del Tennis Viserba, lunedì alle 21.15 la finale.