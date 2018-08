Non paga gli alimenti, pensionato arrestato durante la vacanza. Finisce in carcere 7 anni dopo, ma è un errore

Cronaca

| 16:52 - 17 Agosto 2018

Condannato per violazione degli obblighi di mantenimento dell'ex moglie, non gli sono state notificate né la sentenza divenuta esecutiva dopo tutti i gradi di giudizio, né l'ordine di esecuzione della pena, non potendo così chiedere una misura alternativa al carcere, come da legge. Un 74enne pensionato milanese, incensurato, è stato arrestato il 14 agosto a Rimini, durante le vacanze in Riviera. L'uomo ha dovuto trascorrere due notti in carcere, ai Casetti, prima di essere scarcerato grazie all'intervento del difensore d'ufficio, l'avvocato Luca Campana. Ciò che sorprende, nella vicenda, sono ancora una volta i tempi biblici della giustizia italiana: il procedimento verso l'uomo, inottemperante agli obblighi di mantenimento verso l'ex moglie, è partito nel 2004 e il 74enne si è ritrovato in manette 14 anni dopo. La sentenza di condanna a 8 mesi di reclusione è diventata esecutiva nel 2011, ma solo due anni dopo è partito l'ordine di esecuzione. In virtù della lieve condanna, il 74enne avrebbe potuto richiedere, attraverso il proprio avvocato, una misura alternativa al carcere. Per fare ciò, decorre un termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordine di esecuzione della pena, che per questo motivo viene sospesa. Tuttavia il 74enne all'epoca è risultato irreperibile, nonostante l'uomo vivesse una vita assolutamente regolare e non da latitante. Nel 2016, a tre anni di distanza, mentre il pensionato era nelle more di un cambio di residenza, il Tribunale di Milano ha disposto la revoca della sospensione della pena (pur essendo passati molto più dei 30 giorni richiesti dalla legge). Il pensionato doveva finire in cella, ingiustamente a causa della mancata notifica che gli ha impedito di chiedere la misura alternativa al carcere; ad ogni modo il provvedimento gli è stato notificato due anni dopo, questo grazie a una segnalazione del sistema elettronico alloggiati degli alberghi, segnalazione che ha fatto scattere l'intervento della Polizia. L'avvocato Campana ha chiesto l'intervento della Procura di Milano, affinché fosse disposta la rimissione in termini per il suo assistito: si è giunti così alla scarcerazione. Ora il 74enne potrà scontare la sua pena di 8 mesi senza trascorrere altre notti in cella, chiedendo una misura alternativa alla custodia cautelare in carcere.