Savignano sul rubicone

| 16:24 - 17 Agosto 2018

Dalla gara di Coppa Italia del 19 agosto (ore 16), avversario il Classe, fino a data da destinarsi, il campo di gioco della ASD Savignanese sara' il Centro Sportivo Romagna Centro in Via Calcinaro 1165 localita' Martorano Cesena. Questo a causa di lavori di adeguamento per la serie D allo stadio Capanni di Savignano.