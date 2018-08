Novafeltria: 42enne minaccia un giovane col coltello e aggredisce i Carabinieri. In Tribunale continua le minacce

Cronaca

Novafeltria

| 16:06 - 17 Agosto 2018

Minaccia, violenza, resistenza a pubblico ufficiale, nonché porto di armi ed oggetti atti ad offendere, sono i reati che sono costati l'arresto a un 42enne nullafacente, residente in Valmarecchia e pregiudicato ma, di fatto ospite presso un centro di accoglienza di Novafeltria.





I Carabinieri di Pennabilli, nel corso della notte tra giovedì e venerdì, durante un servizio perlustrativo di controllo del territorio, sono stati inviati d’urgenza, dalla Centrale Operativa della Compagnia CC di Novafeltria, nel centro di accoglienza, dove poco prima il 42enne aveva minacciato un altro “ospite”, 24enne, puntandogli un coltello, per poi scappare quando il responsabile della struttura è intervenuto, chiamando i Carabinieri. I Militari operanti hanno richiesto rinforzi per l’attuazione del collaudato piano di ricerca: "una manovra che stringe il fuggitivo, saturando gradualmente le zone interessate, con l’intervento sinergico delle pattuglie presenti e di quelle, eventualmente, attivate in momenti successivi", si legge in una nota dell'Arma Feltresca.





E’ stato poi però la stessa pattuglia di Pennabilli a localizzare l’uomo, a Novafeltria, mentre si aggirava in evidente stato di agitazione: alla vista dei militari ha tentato di sottrarsi al controllo, fuggendo a piedi, ma venendo raggiunto dal capo-equipaggio, che ha cercato di calmarlo, invitandolo a consegnare il coltello con cui aveva minacciato il vicino di camera. Il 42enne a quel punto ha impugnato un frustino artigianale, creato artigianalmente utilizzando l’antenna di un’autovettura a cui sono stati applicati dei bulloni, avviando una collutazione e proferendo ingiurie e minacce di morte ai Carabinieri: "“vi ammazzo, sono siciliano e non mi fate paura, vi faccio sistemare da chi so io”.





Il soggetto è stato bloccato e perquisito prima che riuscisse a ferire i Carabinieri – solo uno si è fatto medicare qualche escoriazione al Pronto Soccorso dell'ospedale Sacra Famiglia – ed anch’egli non riportava lesioni. Portato in caserma è stato dichiarato in arresto per violenza, resistenza, porto di oggetti atti ad offendere nonché segnalato alla Prefettura come assuntore di droga, avendo nella sua disponibilità due grammi di marijuana. Il coltello di circa 13 cm, la droga ed il frustino sono stati sequestrati ed il soggetto ristretto in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo, su disposizione del PM di turno.





Nel corso dell’udienza di convalida lo “show” del 42enne è proseguito con altre minacce e continue interruzioni che hanno costretto il Giudice ad estrometterlo dall’Aula.





Dopo la convalida dell’arresto, a carico dell’uomo è stata disposta la custodia cautelare in carcere, in considerazione anche della sua “spiccata pericolosità”, in attesa del giudizio previsto per il 22 agosto. Il 42enne è ora al carcere dei Casetti.