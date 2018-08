Santarcangelo Calcio, le prime conferme e i nuovi acquisti: Galeotti, Nasini e Mancini

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 15:19 - 17 Agosto 2018

Il Santarcangelo Calcio ha ufficializzato lo staff che affiancherà mister Daniele Galloppa e che sarà composto dall’allenatore in seconda Daniele Abbondanza, dal preparatore dei portieri Stefano Dadina, dal preparatore atletico Alberto Galdiolo e dai fisioterapisti Cesare Frusi e Ivan Angioi.





Sono stati confermati, nell'organico, i difensori Andrea Bondioli (1997) Marco Maini (1995) Mattia Broli (1994) e il centrocampista Michele Moroni (1994); ingaggiati il centrocampista Alessio Galeotti (1996) e gli attaccanti Matias Mancini e Nicholas Nasini (1999).





Alessio Galeotti, dopo tre anni al Mezzolara in serie D, nell’ultimo campionato ha vestito la casacca del Forlì (89 presenze complessive in Serie D), Nicholas Nasini dopo le giovanili a Varese, Genoa e Bari ha giocato nella seconda metà del campionato 17/18 in Eccellenza con la maglia del Vieste, Matias Mancini vanta invece 47 presenze in D negli ultimi due anni con Ribelle e Matelica.