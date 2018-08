VIDEO: coinvolti in una rete di spaccio, sequestri per più di mezzo milione di euro verso due riminesi

Cronaca

Rimini

| 12:47 - 17 Agosto 2018

Nel novembre 2014 la Polizia di Rimini sgominò, con un'operazione ribattezzata "Evergreen", un'organizzazione dedita allo spaccio di stupefacenti dal 1989: tutte persone residenti a Rimini, di età avanzata e alcune di esse insospettabili. Nei confronti di due dei soggetti coinvolti in questa indagine, sono state applicate due misure di prevenzione patrimoniale emesse dal Tribunale di Rimini. La Guardia di Finanza ha sequestrato tre immobili, due autovetture e un autocarro, per un valore complessivo di 400.000 euro, a un 64enne originario di San Severo (Foggia), ma residente a Rimini. Dagli accertamenti delle Fiamme Gialle, è emerso che il 64enne, gravato da precedenti anche per furto e ricettazione, faceva investimenti di denaro non giustificabili con i guadagni dell'attività svolta dal suo nucleo familiare, inoltre, dalle indagini, è emerso che l'uomo aveva intestato alla moglie e alla figlia i beni dei quali, altrimenti, non avrebbe potuto giustificare la proprietà in base al proprio reddito. Il secondo provvedimento riguarda un 40enne riminese, che si è visto sequestrare denaro e due moto, per circa 150.000 euro. Pur privo di fonti di reddito, l'uomo era intestatario di due conti correnti postali e nella sua abitazione, attraverso due distinte perquisizioni contestuali all'operazione "Evergreen", furono trovati 100.000 euro in contanti.