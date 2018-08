Calano le imprese giovanili a Rimini, bene il settore del commercio e costruzioni

Attualità

Rimini

| 12:22 - 17 Agosto 2018

Al 30 giugno 2018, sono 4.859 le imprese giovanili attive, pari al 6,8% del totale delle imprese attive. In calo del 1,7% rispetto allo stesso periodo del 2017. Il dato è inferiore alle variazioni negative rilevate in Regione (-3,5%) e in Italia (-1,9). Nota positiva è il rallentamento del calo che risulta essere il più basso nel medio periodo (dal 2013). A fronte delle difficoltà nel commercio, nelle costruzioni, nell’alloggio e ristorazione e nel manifatturiero, vi sono settori che crescono, quali quello agricolo e dei servizi alle imprese e alle persone; aumenta, inoltre, il numero delle società di capitale gestite dai giovani.

Sulla base dei dati Infocamere-Movimprese, elaborati dall’Ufficio Studi della Camera di Commercio della Romagna, al 30 giugno 2018 nelle province di Forlì-Cesena e Rimini si contano 4.859 imprese giovanili attive, che costituiscono il 6,8% del totale delle imprese attive (7,1% in regione e 9,3% a livello nazionale).

Le Imprese Giovanili: focus provinciale Rimini

Nella provincia di Rimini, al 30 giugno 2018 si contano 2.488 imprese giovanili attive che costituiscono il 7,2% del totale delle imprese attive (7,1% in regione e 9,3% a livello nazionale).

Nel confronto con il 30 giugno 2017, si riscontra una diminuzione delle imprese giovanili del 2,2%, diversamente dalla stabilità delle imprese totali attive (+0,1%), inferiore alla variazione negativa sia regionale (-3,5%) che nazionale (-2,9%); positivo, comunque, è che tale diminuzione risulta essere la più bassa nel medio periodo (dal 2013).

I principali settori economici risultano il Commercio (744 imprese giovanili, 29,9% sul totale delle relative imprese), le Costruzioni (422, 17,0%), gli Alberghi e ristoranti (406, 16,3%), le Altre attività di servizi (prevalentemente servizi alla persona) (149, 6,0%), l’Ind. Manifatturiera (131, 5,3%) e Noleggio, ag. viaggio e servizi alle imprese (123, 4,9%).

Il settore con la più alta incidenza percentuale delle imprese giovanili (sul totale delle imprese attive) è quello relativo alle Attività finanziarie e assicurative (12,8%), seguito da Noleggio, ag. viaggio e servizi alle imprese (11,1%).

Rispetto al 30/06/17 calano le imprese giovanili del Commercio (-9,4%), delle Costruzioni (-3,0%) e degli Alberghi e ristoranti (-5,8%) mentre crescono quelle delle Altre attività di servizi (+3,5%), del Manifatturiero (+6,5%) e del settore Noleggio, ag. viaggio e servizi alle imprese (+15,0%).

Riguardo alla natura giuridica delle imprese giovanili, prevalgono nettamente le imprese individuali (1.867 unità, 75,0% del totale delle imprese giovanili), seguite dalle società di capitale (367 unità, 14,8%) e società di persone (223 unità, 9,0%); le imprese individuali sono anche quelle con la maggiore incidenza percentuale sul totale delle imprese attive (10,2%).

In termini di variazione annua, crescono in modo deciso le società di capitale (+7,9%) mentre calano sia le imprese individuali (-2,8%) sia, sensibilmente, le società di persone (-12,5%).

In un contesto di analisi per comuni ed aggregazioni territoriali, si evidenzia come la maggioranza delle imprese giovanili provinciali si trova nel comune di Rimini (46,1%), classificato come “Grande centro urbano”; buona anche la presenza nei comuni di Riccione (10,8%), Bellaria (7,2%), Santarcangelo di R. (5,6%) e Coriano (2,7%), ossia nei cosiddetti “Comuni di cintura” (totale 26,2%), e di Cattolica (5,6%), Misano A. (4,6%) e San Giovanni In M. (2,0%) (”area del Basso Conca”, totale 12,2%). Ad essi vanno aggiunti i comuni di Morciano (2,5%) (Valconca), Verucchio (2,4%) e Novafeltria (1,9%) (Valmarecchia).