Report Hera, nel 2017 a Rimini oltre 3.800 le bollette rateizzate per utenti in difficoltà

Attualità

Rimini

| 10:46 - 17 Agosto 2018

Nel report di Hera “I mille volti del servizio” 2017 dedicato alle attività del gruppo, risulta come in provincia di Rimini ci siano stati diversi interventi di “sostegno tariffario” ad utenze in difficoltà. Nel 2017 sono state più di 3.800 le bollette rateizzate, per un valore complessivo che supera i 2 milioni di euro. Dell’iniziativa, cui si affiancano i bonus sociali sui servizi energetici, beneficiano non soltanto clienti domestici, ma anche 75 utenze fra professionisti e aziende.

Gli sportelli clienti del riminese hanno registrato tempi di attesa di poco superiori agli 11 minuti. Nel complesso, sono stati circa 25 mila i clienti del riminese che si sono recati in uno sportello Hera nel corso del 2017.

E ha registrato numeri molto consistenti anche il call center, che a livello di Gruppo nel 2017 ha gestito 3,5 milioni di chiamate, con tempi medi di attesa di 34 secondi per le famiglie e 38 secondi per le aziende.

In questo senso, su tutti i territori serviti vanno segnalate anche le ottime performance del pronto intervento acqua, con il 93,1% delle chiamate prese in carico entro 120 secondi, e del pronto intervento gas, dove questa percentuale sale al 97,5%, con un tempo medio di arrivo sul luogo di chiamata che supera di poco la mezz’ora.

Complessivamente, inoltre, più del 20% dei clienti riceve la bolletta on-line, determinando un risparmio di 10 milioni di fogli di carta e la mancata emissione di 180 tonnellate di CO2. D’altronde le competenze digitali di tutti evolvono ed Hera accompagna con slancio questa transizione: già 296 mila clienti, pari al 19,8% del totale, sono infatti iscritti ai servizi di Hera on-line e dall’anno scorso la nuova app My Hera, che si aggiunge al Rifiutologo e all’Acquologo, aiuta il cliente a gestire tutte le utenze dal palmo della propria mano.