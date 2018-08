Tennis, al via sabato i il torneo nazionale giovanile Next Gen al Ct Cervia con 99 giocatori iscritti

Sport

Cervia

| 09:53 - 17 Agosto 2018

Con l’avvio del torneo nazionale giovanile, previsto per sabato si apre un grande finale di stagione per il Circolo Tennis Cervia.

Scatta sabato, infatti, la tappa Next Gen, quindi del massimo valore tecnico, del circuito giovanile regionale “Australian” al Ct Cervia. Si tratta di un appuntamento riservato agli Under 10-12-14-16, maschile e femminile, con 99 giocatori al via, con quasi tutti i migliori prospetti della Regione e naturalmente gli allievi della scuola agonistica locale diretta da Paolo Pambianco.

Come detto si apre una fase tennistica piuttosto intensa al Circolo Tennis Cervia che, tra tornei di 3° e giovanile è destinata a concludersi con il torneo nazionale Open maschile che scatterà il 28 settembre.