Michael Antonelli in condizioni disperate dopo la caduta durante la gara ciclistica

| 09:43 - 17 Agosto 2018

Sono peggiorate le condizioni di Michael Antonelli, il ciclista sammarinese classe 1999 rimasto gravemente ferito la mattina del 15 agosto durante la Firenze-Viareggio. In un comunicato diramato dalla Mastromarco Sensi Nibali, il suo team ribadisce la drammaticità della situazione "Allo stato attuale si conferma che nelle ultime ore le condizioni del corridore Michael Antonelli (Mastromarco Sensi Nibali) purtroppo sono precipitate." si legge nella nota "Ulteriori informazioni potranno essere comunicate solo dopo un ulteriore consulto con lo staff medico dell'Ospedale Careggi di Firenze e con la famiglia del corridore. In queste ore tanto difficili chiediamo a tutti di avere cortesemente rispetto per la situazione, per Michael e per la sua famiglia. Grazie".

L’incidente è avvenuto in località Limestre, sull’Appennino Pistoiese, nel territorio di San Marcello Piteglio (PT) in una curva, in un tratto di discesa, affrontato a grande velocità.

Il giovane è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Careggi di Firenze.