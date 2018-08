Torre Pedrera: un boccone di traverso, non riesce a respirare. Muore bagnino riminese

Attualità

Rimini

| 07:49 - 17 Agosto 2018

E' scomparso a soli 45 anni per un boccone andato di traverso. Come riporta la stampa locale, è successo a Torre Pedrera domenica. La vittima è Ugo Casadei, bagnino riminese, titolare del Bagno Carlino, molto conosciuto ed amato. L'uomo stava pranzando quando un boccone gli è andato di traverso. Inutili i tentativi di aiutarlo da parte delle persone presenti, del bagnino di salvataggio e del personale del 118 intervenuto subito. Il 45enne è stato portato in ospedale a Rimini dove è poi deceduto nella notte. Una notizia che ha scosso la comunità balneare di Torre Pedrera dove Casadei era molto apprezzato per simpatia, umanità e professionalità. I funerali si sono svolti giovedì mattina. Tanti i messaggi di cordoglio alla famiglia anche tramite social network.