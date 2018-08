Crollo Ponte Morandi, Autostrade rinuncia allo stand al Meeting di Rimini

Attualità

Rimini

| 07:02 - 17 Agosto 2018

Dopo il crollo del Ponte Morandi a Genova, Autostrade per l'Italia rinuncia a montare il suo stand al Meeting di Rimini in programma dal 19 al 25 agosto prossimi. Lo si apprende da fonti vicine all'appuntamento di Cl e all'azienda. Autostrade per l'Italia è uno degli sponsor storici del Meeting, anche se quest'anno né la società operativa né Atlantia avevano esponenti di primo piano attesi a uno dei tanti incontri della kermesse riminese. La decisione è stata presa anche in accordo con la settimana di 'lutto' decretata internamente al gruppo Aspi.