Calcio RSM, il Tre Fiori grandi firme: ecco il 40enne Pestrin e il bomber cubano giramondo Apezteguia

| 00:32 - 17 Agosto 2018

Il Tre Fiori, squadra del campionato interno sammarinese, sempre più grandi firme. Nel suo roster nella prossima stagione avrà, infatti, anche il centrocampista Manolo Pestrin, 40 anni, 206 presenze in B e 16 in A in (foto da Rivieraoggi.it) Ha vestito tra le altre le maglie di Cesena, Torino, Palermo, Lanciano, Frosinone, Salernitana e Cesena.

Preso anche il tre quartista Davide Massaro, classe 98, ex Carrarese, Vicenza giovanii e Jiuventus. Nell’ultimo anno ha giocato all’estero, in Svizzera, con la maglia dell'Ascona. Ha indossato anche la maglia della Nazionale Under 17 azzurra (9 gol in 26 partite).

Arriva anche il centravanti Andrea Compagno, classe 1996, oltre 70 presenze nel campionato di serie D, un passato nelle giovanili del Torino e del Catania.

Infine da segnalare l’attaccante cubano Joel Apezteguia. Mancino, classe 1983, con una grande propensione al gol. Arriva al Tre Fiori dall’Ancona dove l’anno scorso (Prima categoria) ha realizzato 21 gol; 30 le reti segnate l’anno precedente nel Gassino in Promozione piemontese (30). Ha giocato anche nel Chiosa.

Un rinforzo con grande esperienza internazionale: Apezteguia ha infatti iniziato il proprio viaggio nella vecchia Europa in Spagna, nelle file del Manresa (squadra militante tra la Primera Catalana e la Tercera Division) nel 2008-09, poi accumula tante avventure calcistiche girovagando fra Macedonia, Ucraina, Repubblica Ceca (sempre tra i Pro) in Moldavia nel Nistru Otaci e in Albania per il KF Teuta. In Italia ha indossato anche le maglie di Fano, Gassino in Promozione piemontese (30 gol), al Chisola (Eccellenza piemontese).

Stefano Ferri