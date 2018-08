Eccellenza, il Cattolica cerca una punta, un trequartista e degli under. Due nuovi soci alle porte

Sport

Cattolica

| 10:15 - 17 Agosto 2018

Il Cattolica Calcio è la lavoro per preparare al meglio la prossima stagione di Eccellenza. E’ vero che pende il ricorso del Faro davanti al Collegio di Garanzia del Coni con cui il club bolognese si chiede la sospensiva dei campionati di Eccellenza e di Promozione e della Coppa Italia da un lato e di annullare il provvedimento con cui il club giallorosso è stato nonostante la dichiarazione di fallimento e di inserire il Faro al suo posto, ma in casa gialloblù si pensa positivo. Il ricorso in primo grado al Crer, Lega Dilettanti e Figc non ha portato risultati e si nutre un cauto ottimismo anche per questo secondo giudizio. Il presidente Francesco Visino è in vacanza, ritornerà tra qualche giorno: la prossima settimana è fissato un incontro con la curatrice fallimentare Silvia Mambelli e il sindaco Mariano Gennari.

IL MERCATO Il ds Buccolo, intanto, ha il mandato di definire le ultime trattative di mercato. Il grosso dei giocatori è rimasto, solo tre under nell’incertezza del momento se ne sono andati: Franceschini, Scoccimarro e Beninati: saranno sostituiti al più presto. Inoltre mancano un attaccante e un trequartista. Il primo era già stato individuato, Jole Apezteguia, cubano di 34 anni, la scorsa stagione all’Ancona in Prima categoria (21 gol) e prima al Gassino (30) in Promozione piemontese, al Chisola (Eccellenza Piemontese) e Fano (serie D) e ora approdato al Tre Fiori, nel campionato sammarinese. Inoltre si cerca un trequartista proveniente dai campionati marchigiani. Allacciati contatti con Ravenna, Rimini, Pesaro e club di serie D di Romagna e Marche per eventuali uscite dalle rispettive rose.

LA SOCIETA' Sono allo studio iniziative per arrivare ad una sorta di azionariato diffuso nella nuova società che dovrà rilevare l’attuale club in corso d’opera e un ruolo potrebbero ricoprirlo nel cda gli stessi tifosi che si stanno lavorando attorno ad una raccolta fondi. Intanto due importanti personaggi cittadini si sono detti interessati ad entrare in società.

LO STADIO Lo stadio “Calbi” sarà a disposizione solo dopo il 21 agosto, intanto squadra giallorossa si allena sui campi di Torconca e Marignanese grazie alla sensibilità delle due società.

“E' un bellissimo gesto di solidarietà quello di Torconca e Marignanese – commenta il presidente del Cattolica, Francesco Visino -, che hanno permesso ai nostri ragazzi di iniziare la preparazione proponendoci di utilizzare gratuitamente i loro campi di allenamento. La settimana scorsa ci siamo così allenati sul campo del Torconca, questa settimana ci stiamo allenando sul campo della Marignanese. Ringrazio pubblicamente le due società e i loro presidenti, Stefano Palmieri e Oscar Cervellieri”.

Stefano Ferri