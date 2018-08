Baseball, venerdì e sabato (20,30) a Rimini le prime due sfide playoff contro il Parma

Sport

Rimini

| 21:49 - 16 Agosto 2018

E’ arrivato il momento più importante della stagione: da questo fine settimana scattano i playoff con le semifinali che avranno inizio sui diamanti delle prime due classificate Bologna e Rimini. I Pirati affronteranno il Parma Clima (l’ultima volta in semifinale fu nel 1999) che proprio all’ultimo weekend ha centrato il terzo posto in classifica in coabitazione del Città di Nettuno (scontri diretti favorevoli ai ducali) battendo due volte il Nettuno City fanalino di coda. Il manager Poma nonostante la normale pretattica si affiderà in gara1 alla qualità e all’esperienza del cubano Casanova (8v 2p Pgl 1.87 105 k). Nella seconda partita in programma sempre allo Stadio dei Pirati (Sabato 18) lo starter sarà quasi certamente il giovane mancino cubano Ulfrido Garcia (5v 4p Pgl 3.81). Il bullpen a disposizione dello staff tecnico parmigiano si è ridotto in questo finale di stagione regolare a causa delle due partenze anticipate dei due rilievi Lugo (firmato in AA dai Royals) e Pirvu (rilasciato per motivi disciplinari). Quindi restano soltanto i due ex rilievi neroarancio Rivera ed Escalona più il giovane Pomponi che potrebbe essere il partente designato di gara3 al Cavalli (martedì 21). Per il resto il roster del Parma Clima sarà praticamente quello visto durante la regular season. Particolare attenzione alle mazze esperte dei vari Sambucci, Zileri, Mirabal, Desimoni, Poma (in forte dubbio per un problema alla spalla) e Morejon (problema al ginocchio) che possono esaltarsi in queste sfide ben assistiti dai rookie Paolini e Koutsoyanopulos.

Il primo lancio della prima partita di playoff sarà effettuato dall’ex Pirata Jim Mansilla, mentre in gara2 la prima palla toccherà al recordman del Rimini Calcio Adrian Ricchiuti ora dirigente.

Abbiamo ascoltato il manager neroarancio Ceccaroli prima della semifinale contro il Parma Clima.

Finita la regular season con un pareggio contro l’UnipolSai Bologna, adesso la stagione entra nel vivo. Come affronterete questa serie contro il Parma Clima?

Abbiamo fatto un ottimo lavoro in queste ultime tre settimane vincendo 5 partite su 6. Tutto quello che ho chiesto ai miei ragazzi è stato messo in pratica. Parlando dell’ultimo weekend contro Bologna, abbiamo avuto qualche difficoltà sul monte con i rilievi in gara1 e con Bassani in gara2, ma per il resto sono soddisfatto. E’ stata una doppia sfida particolare in quanto gli attacchi hanno decisamente prevalso sui lanciatori.

La tua squadra è la favorita della serie e ha chiuso al secondo posto in campionato. In una serie a 5 partite quale sarà la chiave per ottenere il successo?

Si lo sappiamo di essere leggermente favoriti ma non sarà una passeggiata. Contro un pitcher del calibro di Casanova sarà molto dura fare punti, perché è uno dei migliori in assoluto. Saranno delle partite tirate e complicate dove la difesa sarà fondamentale. Il Parma ha giocatori importanti ed esperti ma anche dei giovani molto interessanti che possono fare delle giocate decisive.

Quali saranno i partenti? Che formazione manderai in campo?

In gara1 partirà Ruiz, mentre in gara2 lo starter sarà quasi certamente Bassani. La formazione di gara1 sarà la seguente: in diamante Ustariz, seconda base Noguera, interbase Angulo e sul sacchetto di terza Di Fabio. Agli esterni giocheranno Romero, Celli e Nicola Garbella. Dietro al piatto ci sarà Molina, mentre il battitore designato sarà Batista.

Venerdì sera alle ore 20.30 (17 agosto) allo Stadio dei Pirati si disputerà gara1, mentre il giorno dopo (sabato 18 agosto) sempre sul diamante riminese le squadre si sfideranno per gara2 (playball ore 20.30). Gli arbitri designati per questa doppia sfida saranno Spera, Grassi, Radice e Bastianello.

I BIGLIETTI Intero 10 Euro. Ridotto 8 Euro (over 65 e ragazzi dai 13 ai 16 anni)

A coloro che durante la regular season hanno sottoscritto l’abbonamento la società premierà per fedeltà con solo 10 euro per due partite, quindi al pagamento della prima partita sarà consegnato il ticket omaggio per il giorno dopo.

Chi ha Abbonamento ALL STARS (vecchie glorie) paga il biglietto ridotto ad ogni gara.

Saranno aperti i parcheggi laterali gratuiti su Via Monaco.