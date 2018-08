Il Rimini su Candido, il ds del Padova Zamuner: 'Ottimo giocatore, ricorda Ricchiuti. Penso che chiuderemo'

Sport

Rimini

| 18:28 - 16 Agosto 2018

“Sto aspettando la chiamata del direttore sportivo del Rimini. Io penso che l’affare Candido si faccia. Il giocatore vuole venire a Rimini, chiede un biennale, noi siamo disposti a venire incontro al club biancorosso per la cifra dell’anno di contratto che il giocatore ha ancora col Padova. Non penso che salti tutto”.

Così il direttore sportivo del Padova Giorgio Zamuner nel pomeriggio di giovedì. Il dirigente del Padova tesse le lodi del calciatore. “E’ un giocatore completo, di talento, bravo nell’uno contro uno. Può ricoprire più ruoli, anche di seconda punta oltre che di fantasista: con le dovute proporzioni ricorda Ricchiuti”. Da segnalare che il mercato della serie C chiude il 24 agosto. In quella data potrebbe partire qualcuno: sono attualemente ben 26 i tesserati.

Intanto Il club biancorosso, secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, avrebbe messo nel mirino anche Juan Ignacio Gomez Taleb, per tutti Juanito Gomez, attaccante classe '85 svincolatosi dopo l'annata alla Cremonese. Ha giocato per cibnque anni a Verona tra A e B. Ad occhio, pare una voce inverosimile considerata la filosofia della società che vuole puntare sui giovani.

Innesto di esperienza per la Giana Erminio. Il club di Gorgonzola si è infatti assicurato il centrocampista ex Santacangelo Daniele Dalla Bona.

Stefano Ferri