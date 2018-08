Crollo ponte: vescovo San Marino Montefeltro, lì c'è un po' nostro cuore

Attualità

18:17 - 16 Agosto 2018

"Sotto quelle macerie c'è un po' del nostro cuore: tanti sammarinesi e feretrani, in tempi non lontani, sono emigrati a Genova". Così il vescovo di San Marino-Montefeltro, mons. Andrea Turazzi, in un messaggio all'arcivescovo di Genova, card. Angelo Bagnasco, esprime vicinanza alla città ligure dopo il crollo del viadotto Morandi. "In questi giorni - scrive mons.Turazzi - abbiamo pregato tanto e fatto pregare in tutte le nostre parrocchie e le nostre comunità per la cara città di Genova. Le siamo vicini, Eminenza, con tutto il cuore. Sotto quelle macerie c'è un po' del nostro cuore: tanti sammarinesi e feretrani, in tempi non lontani, sono emigrati a Genova". "In queste ore - prosegue - abbiamo pensato all'insegnamento di Gesù a proposito di un fatto di cronaca del suo tempo: il crollo della torre di Siloe. Gesù ha spazzato via ogni insinuazione e ha invitato tutti alla conversione e alla considerazione della nostra fragilità. Continueremo a pregare, ad essere vicini e in profonda comunione con tutti i genovesi e con lei, Eminenza. La Madonna asciugherà lacrime e darà forza e coraggio".