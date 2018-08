Nasconde la merce tra gli scogli del porto di Riccione, ma il venditore abusivo furbetto viene scoperto

Cronaca

Riccione

| 17:51 - 16 Agosto 2018

Anche dopo Ferragosto, rimane alta l'allerta delle forze dell'ordine relativamente al contrasto dell'abusivismo commerciale delle spiagge. Sono proseguiti, continui e costanti, i pattugliamenti sui litorali di Riccione e Misano Adriatico da parte del "Nucleo Antiabusivismo Commerciale": anche giovedì 16 agosto è stato fermato un venditore ambulante non autorizzato e nei suoi confronti è stato disposto il sequestro della merce. Parte di essa era nascosta tra gli scogli, nei pressi del porto canale di Riccione.

Sui social della Polizia Municipale si ricorda l'appello a tutti i cittadini e turisti: "La nostra attenzione al fenomeno rimarrà alta e chiediamo di fare anche la tua parte. Se ti capita di assistere a fenomeni di illegalità non esitare a contattarci tramite la nostra centrale operativa allo 0541649444, interverremo prontamente. Non acquistare merce abusiva, oltre a rischiare una sanzione e alimentare un mercato che spesso nasconde vere organizzazioni criminali, potresti mettere a repentaglio la tua salute con prodotti non sicuri. Pensaci!".