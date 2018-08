Gabicce Gradara, il tifo degli amministratori: 'Col club c'è grande intesa'. Le strutture sono un gioiello

Sport

Gabicce Mare

| 17:43 - 16 Agosto 2018

Alla presentazione del Gabicce Gradara in prima fila erano presenti anche il sindaco di Gabicce Domenico Pascuzzi con l’assessore allo sport Rossana Biagioni oltre al vice sindaco del Comune di Gradara Thomas Lenti. Pascuzzi è un appassionato di calcio, segue da vicino le vicende della squadra, la domenica è allo stadio per seguire le partite casalinghe della squadra rossoblu.

“Auguriamo al Gabicce Gradara le migliori fortune, la società le merita. Col club c’è da tempo un proficuo rapporto di collaborazione, testimoniato dall’accordo della gestione del centro sportivo per dieci anni, un impianto che non ha eguali nelle province di Rimini e di Pesaro formato da due campi a 11 in erba, uno di calcio a otto in sintetico e da pochi mesi di uno di calcio a 11 in sintetico realizzato con un investimento di 500mila euro col ricorso al credito sportivo – dicono Pascuzzi e Biagioni – un centro di eccellenza per sviluppare il turismo sportivo di carattere nazionale e internazionale e il settore giovanile”. Per la cronaca a Gabicce sono ospitate per le partite interne il Torconca e il San Bartolo.

E a proposito di settore giovanile Pascuzzi ne sottolinea l’importante funzione sociale: sono 250 i tesserati di tutte le fasce d’età. “E’ un motivo di soddisfazione e di garanzia per tutta la nostra comunità, lo sport e in questo caso il calcio svolge un ruolo di educazione e di aggregazione fondamentale e di questo va dato atto ai dirigenti che nei fatti si dimostrano persone serie e competenti e coi piedi per terra”.

Come ha sottolineato il vice sindaco Thomas Lenti anche il Comune di Gradara, che per alcuni servizi è in sinergia con quello di Gabicce, segue da vicino e con passione il progetto del club rossoblu. “Tanti ragazzi di Gradara fanno parte del settore giovanile della società – spiega - per quanto possibile cerchiamo di ampliare la nostra collaborazione con la società guidata dal presidente Marsili e di essere con la nostra struttura un supporto sempre più forte per tutta l’attività sportiva del club”.