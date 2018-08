Eventi a Rimini 18 e 19 agosto 2018: cosa fare questo week end

Eventi

Rimini

| 09:26 - 17 Agosto 2018

Da domenica 19 a sabato 25 agosto nel Nuovo quartiere Fieristico di Rimini il Meeting per l’amicizia fra i popoli ‘Le forze che muovono la storia sono le stesse che rendono l'uomo felice’ è il titolo della XXXIX edizione del festival estivo di incontri, mostre, musica e spettacoli. All'interno della manifestazione è presente anche un'intera area dedicata ai bambini: ogni giorno mostre, canti, balli, giochi, spettacoli e laboratori con il Capo Banda e gli amici del Villaggio Ragazzi.

Fra gli eventi: domenica 19 agosto nel centro storico di Rimini lo spettacolo inaugurale del Meeting in uno degli scenari naturali e storici più suggestivi della città di Rimini, il Ponte di Tiberio. Un'emozionante evento teatrale ispirato a una delle più grandi opere di Paul Claudel, suo testamento spirituale e capolavoro drammaturgico. Ore: 19.45 Ingresso: Posto centrale € 10; Posto laterale € 5; ridotto € 8;

Sabato 18 nell’ambito della Sagra Malatestiana - Metamorfosi Barocche, la musicista Flora Papadopulos propone un repertorio dei brani più famosi dei quattro protagonisti della musica barocca: J.S. Bach, Biber, Marini e Corelli, eseguiti con l’arpa barocca. Oratorio di san Giovannino, via Dante, 18 - Rimini centro storico. Ore: 21.30 Ingresso: 10 € Info: 0541 704294-95-96

Sabato 18 agosto "We will rock you": artisti come Cristina Di Pietro, Sergio Casabianca, Ala Ganciu, Marco Giorgi, Giuseppe Righini e Gloria Turrini, accompagnati da una super band composta da Riccardo Bertozzini alla chitarra, Max Freschi al basso, Fabio Nobile alla batteria e Mattia Guerra alla tastiera e dai 25 elementi dell'Orchestra Rimini Classica diretta da Aldo Maria Zangheri, insieme al coro Note in Crescendo di Riccione diretto da Fabio Pecci, alla Corale di San Marino diretta da Fausto Giacomini saranno protagonisti a Castel Sismondo. In scaletta i brani dei Queen, arrangiati da Marco Capicchioni e Aldo Maria Zangheri per una serata che promette grandi emozioni. Ore: 21.00 Ingresso: 15 €

Domenica 19 agosto, per Concerti d’estate a Castel Sismondo 2018, la Banda Città di Rimini si esibisce nel concerto dedicato al compositore Gioacchino Rossini, nel 150° anniversario dalla sua morte, in cui sono proposti i brani del famoso musicista.

La Banda è diretta dal Maestro Jader Abbondanza. Ore 21.15 Ingresso libero.

Sabato 18 agosto, alle ore 09.00 al Portocanale di Rimini, ‘Navigazione con le vele al terzo’: veleggiata a bordo della tradizionali barche in legno, in uso alla marineria adriatica, sino a metà del Novecento.(posti disponibili 20) In collaborazione con l’Associazione ‘Vele al terzo’ Rimini. Info: inviare la prenotazione via mail a info@societadeborg.it indicando nome / cognome e recapito telefonico.

Fino a fine agosto continuano le celebrazioni dei 110 anni del Grand Hotel di Piazzale Fellini: Gran Buffet Estivo sulla terrazza, che si ripete per tutta la stagione estiva ogni martedì, giovedì e sabato sera. Nella Sala Tonino Guerra è possibile visitare l’esposizione dal titolo: "110 anni di storie di viaggi". La mostra sarà aperta al pubblico fino al 19 agosto.

Venerdì 17 e sabato 18 agosto ritorna sulla spiaggia di Viserbella il Memorial Valter Rinaldi, 24 ore di pallavolo sulla sabbia. L'iniziativa è aperta a tutti coloro che hanno voglia di divertirsi, bambini e adulti. E' possibile giocare anche per più turni nell'arco delle 24 ore.

Orario: ritrovo alle ore 17; alle ore 18 inizio manifestazione. Info e iscrizioni: 338 7655188

Ogni sabato in viale Tiberio, ingresso Parco Marecchia (area Ponte di Tiberio) Borgo San Giuliano. Parkrun organizza corse cronometrate di 5 km aperte a tutti. L'appuntamento a Rimini è al Parco Marecchia ogni sabato mattina. Basta iscriversi su sito ufficiale di parkrun e portare una stampa del proprio codice a barre a ogni corsa per la rilevazione cronometrica del tempo. La partecipazione è gratuita. Il parkrun è interamente organizzato da volontari e un’area rinfresco permetterà ai parkrunner di rifocillarsi. Correre insieme nello spazio verde è divertente, aperto a tutti, da chi sta muovendo i primi passi nella corsa a quelli con più esperienza. Ritrovo alle ore 8.45 all’ingresso del Parco da viale Tiberio.

Fino a domenica 19 agosto sul Lungomare G. di Vittorio, (rientranza fra i bagni 70/74) un mega scivolo acquatico gonfiabile per tutte le età con animazione e intrattenimento, organizzato dal Comitato Turistico Rimini Arena Orario: 9.00 - 21.00 Ingresso: a pagamento

Fino a domenica 19 agosto viale Oliveti - Rimini Miramare Street Food Fiesta Loca. La Pro Loco Miramare da Amare organizza 3 giorni di festa all'insegna del gusto, con lo Street Food, che presenta diverse specialità gastronomiche regionali. Animazione e spettacoli musicali serali faranno da cornice all'area espositiva.

Orario: dalle 17 alle 24 Ingresso: libero

Domenica 19 agosto Piazzale Adamello, il Comitato Turistico di Rivabella propone una serata di musica, ballo e divertimento con un tributo a Zucchero, riproponendo i suoi più grandi successi. Orario: dalle 20 Ingresso libero.





Per il divertimento notturno, Fabrizio Corona è pronto a infiammare il sabato sera del Tortuga Beach, sabato 18 agosto sulla spiaggia 67 di Rimini, lungomare Giuseppe di Vittorio.