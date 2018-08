Il cane antidroga della Finanza Ulla scopre un pusher in un parcheggio di Riccione

Cronaca

Rimini

| 17:14 - 16 Agosto 2018

Anche la Guardia di Finanza di Rimini ha collaborato, con le altre forze dell'ordine, ai servizi di controllo del territorio riminese in occasione del Ferragosto. Il fiuto del cane antidroga "Ulla" ha permesso il sequestro di numerose dosi di sostanze stupefacenti: marijuana, hashish, cocaina, ketamina, MDMA. Undici persone, provenienti dall'Emilia Romagna, da Lazio, Lombardia, Marche e Puglia, sono state segnalate per possesso di droga a uso personale. Diversamente, un 26enne di Piacenza è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio a Riccione: il giovane è stato visto mentre si muoveva con fare sospetto in un parcheggio affollato di persone ed è stato fermato per il controllo. Con sè aveva 20 dosi di cocaina e un involucro di cellophane con marijuana divisa in dosi.