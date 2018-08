Fatman Scoop al 33 esimo compleanno della Baia Imperiale

Eventi

Gabicce Mare

| 16:11 - 16 Agosto 2018

Sabato 18 agosto: 33esimo compleanno Baia Imperiale. Ospite speciale Fatman Scoop. La Baia Imperiale festeggia 33 anni di grandi successi, grandi eventi e grandi ospitate con una vera e propria superstar: Fatman Scoop. Newyorkese, classe 1966, vero nome Isaac Freeman III, Fatman Scoop ha raggiunto il numero uno nella classifica inglese con il brano “Be Faithful” (2003), ha vinto i Grammy Awards nella categoria Best Short Form Music Video (2005) e ha partecipato alle produzioni di Mariah Carey, Timbaland, Bob Sinclar e Missy Elliot. Tra le sue innumerevoli credenziali, spiccano anche le partecipazioni alle colonne sonore di autentici film blockbuster quali "You Got Served" e "Save The Last Dance". Sul palcoscenico la sua grinta e la sua energia sono qualcosa di unico, non a caso non disdegna di autodefinirsi sui social network “Undisputed Voice Of The Club”. Recentissima la sua partecipazione al remix di “Level Up” di Ciara, insieme a Missy Elliott: un trio che insieme ha già fatto faville, basti pensare a brano “Lose Control”, il cui video che si aggiudicò i succitati Grammy Awards.



Con Fatman Scoop la Baia festeggia il suo compleanno nel migliore dei modi. Nel 2017 si è confermata il primo locale italiano nella Top 100 Best Clubs In The World, la terza edizione della classifica stilata dalla International Nightlife Association, associazione no-profit nata nel 2012 e che coinvolge locali, relativi imprenditori e addetti ai lavori di Europa, Asia, Nord e Sud America. La Baia è arrivata al 19esimo posto. Il titolo di miglior locale italiano ha arricchito ulteriormente la bacheca della Baia Imperiale, forte del suo Certificato d’Eccellenza di Trip Advisor, che premia le strutture ricettive che offrono costantemente un ottimo servizio e che le è stato confermato ad inizio estate.