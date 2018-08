Beach tennis, al mondiale di Cervia trionfo delle romagnole Bacchetta-Gasparri su Cimatti-Daina

Sport

Cervia

| 16:35 - 16 Agosto 2018

La lughese Giulia Gasparri e la ravennate Federica Bacchetta (foto gallery) si sono riconfermate campionesse del mondo di beach tennis a Cervia: la coppia ravennate ha sconfitto 2-1 nella finale svoltasi al Bagno Delfino il tandem composto dalla romana Flaminia Daina e dall'imolese Sofia Cimatti al termine di un match particolarmente combattuto (2 ore e 7 minuti). Bacchetta è al terzo titolo, Gasparri al secondo.

La manifestazione era al sesto anno. Al Bagno Delfino a Pinarella di Cervia erano rappresentate 25 nazioni, 650 i giocatori iscritti, con la presenza dei grandi campioni del tennis su sabbia. Un'altra romagnola, la cervese Nicole Nobile, in coppia con Theo Irigary ha trionfato nel doppio misto.

"Pratico sport dall’età di 4 anni, e come atleta prima e come professionista dopo, essere una donna ha significato - se non sempre, molto spesso - essere svantaggiata. Si sa, i muscoli, il testosterone, l’interesse sportivo è sempre stato prevalentemente a favore degli uomini. Sia chiaro, nulla contro gli atleti maschi (personalmente li adoro), con alcuni di loro mi sono esaltata ad aiutarli ad andare alle Olimpiadi, ma quando assisto ad una impresa sportiva tutta al femminile, mi emoziono - commenta Emanuela Donati, preparatrice atletica di beach tennis - . Perché ciò a cui assisto, non sono mere armature saldate su grandi muscoli, ma fisici leggeri con la forza e lo spirito di grandi guerrieri. Perché loro sanno che per vivere quella stessa emozione alla quale i loro compagni erano ( fin dall'antica Grecia) destinati, hanno dovuto "moltiplicare" le loro forze per emergere e dire: “State attenti, ci siamo anche noi”!.

"Sabato ho assistito ad una finale Mondiale di Beach Tennis femminile - continua Donati - dove in campo, niente era scontato, niente era dovuto. Noiosi pallonetti? No, io ho anche visto tutta la forza e la grinta necessaria ad ogni colpo per conquistare quel punto. Perché dove non arrivano i muscoli, arrivano tecnica, dedizione, preparazione meticolosa e tattica accurata. Dove non arriva la velocità pura arriva quella invenzione, una traiettoria inaspettata, l'acume di chi sta dietro e non vede l’ora di uscire. Ecco cosa siete state. Tutte e quattro. Ecco cosa è per me lo sport. Non ha sesso né colore, e posso davvero dire che porta lo stesso nome pronunciato in ogni campo del mondo, in ogni piscina, in ogni palestra. PASSIONE! Grazie Sofia, Federica, Flaminia, Giulia".

Successivamente le atlete romagnole hanno partecipato al mondiale a squadre: l'Italia campione del mondo è salita sul secondo gradino del podio a Mosca (foto copertina) dietro al Brasile, terza la Russia.Ora da venerdì a domenica a Kazan si gioca la World Cup con 50mila euro di premi in denaro.