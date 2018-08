Il bel gesto dei poliziotti a Bellaria, aiutato un anziano in difficoltà: ecco cos'è successo

Cronaca

| 15:09 - 16 Agosto 2018

Nelle ultime 48 ore, sono stati intensi i controlli della Polizia su tutto il territorio riminese. Non solo attività preventiva contro i furti, o controlli per contrastare fenomeni di degrado, prostituzione e spaccio. La Polizia ha infatti presidiato anche le strade, vigilando sulla regolarità della viabilità, controllando 212 autoveicoli. Sono state dodici le patenti ritirate, cinquantacinque le contravvenzioni al codice della strada. Considerando i controlli a 360°, in 48 ore sono state identificate circa 800 persone. La Polizia è scesa in campo per garantire la sicurezza di cittadini e turisti, ma non solo. E' successo infatti a Bellaria che un anziano è caduto dalla propria bicicletta, procurandosi delle escoriazioni. In difficoltà, l'uomo è stato soccorso dagli agenti del presidio di Bellaria, che lo hanno medicato, prima di riaccompagnarlo a casa dai familiari.