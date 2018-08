Maxi controlli della Polizia per il Ferragosto: otto arresti e sei denunce, pattugliamenti anti prostituzione

Cronaca

Rimini

| 15:04 - 16 Agosto 2018

Si sono conclusi, all’alba di giovedì 16 agosto, i controlli predisposti dalla Questura di Rimini affinché il Ferragosto in Riviera si svolgesse in piena sicurezza e tranquillità per le centinaia di migliaia di persone presenti, tra cittadini e turisti. In azione sono entrati anche i rinforzi aggregati a Rimini. Nelle ultime 48 ore sono stati otto gli arresti eseguiti, sedici le denunce formalizzate. In manette, tra gli arrestati, una 43enne moldava: alle prime luci dell’alba di Ferragosto, la Polizia è intervenuta in un residence di viale Veneto, a Rimini, dove il sistema elettronico di verifica degli alloggiati aveva segnalato la presenza di una persona latitante, per un ordine di cattura internazionale emesso dalla Repubblica della Moldavia. La donna dovrà scontare 7 anni di carcere per favoreggiamento della prostituzione: attraverso un social network, nel 2016, aveva avviato una giovane all’attività di prostituzione in Germania. In tema di prostituzione, la Polizia ha operato controlli a Rivabella, Bellariva e Marebello: fermati quattro transessuali, due dei quali risultati destinatari di un provvedimento di espulsione. Sempre grazie a una segnalazione del sistema elettronico alloggiati degli alberghi, la Polizia ha infine rintracciato un uomo, soggiornante in un albergo di Rimini, che doveva scontare un residuo di pena di 8 mesi di reclusione.





I ringraziamenti del Questore di Rimini Maurizio Improta alle forze dell’ordine





Il Questore di Rimini, Maurizio Improta, ha espresso il suo più vivo ringraziamento alle donne e agli uomini della Polizia di Stato per gli ottimi risultati conseguiti durante gli articolati servizi predisposti ed espletati per garantire la sicurezza e la tranquillità di cittadini e turisti che hanno invaso la Riviera Romagnola in occasione del Ferragosto.

Un ringraziamento è stato espresso dal Questore di Rimini alle altre Forze dell’Ordine e, in particolar modo, ai numerosi militari e dipendenti dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e dei Corpi di Polizia Locale di Rimini e della Provincia, il cui contributo e la cui sinergica collaborazione sono stati decisivi per il raggiungimento dei risultati operativi conseguiti sia sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica che sotto il profilo della prevenzione e repressione dei reati.

L’attività di prevenzione e controllo proseguirà anche nei prossimi giorni in occasione dei numerosi eventi ancora in programma.