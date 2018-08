Riccione, l'addetto alla sicurezza di un locale nascondeva droga negli slip: arrestato

Cronaca

Riccione

| 14:54 - 16 Agosto 2018

Nel corso dei controlli operati nelle ultime ore dalla Polizia, un 23enne senegalese, che lavorava come addetto alla sicurezza di un locale riccionese, è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Nella notte tra il 14 e il 15 agosto la Polizia è intervenuta, con l'unità cinofila antidroga, nel locale sito in piazzale Azzarita, dove si erano radunati numerosi giovani per una serata di musica "Tecnho". Il 23enne si trovava alla porta di ingresso assieme ad un altro addetto alla sicurezza, con sé aveva un metal detector portatile. Alla vista degli Agenti, il senegalese ha cercato di dileguarsi, mischiandosi tra gli avventori del locale. Dai primi accertamenti è emerso che era privo di cartellino di riconoscimento, ma anche di documenti di identità. Giustificatosi dando risposte vaghe, relativamente alla presenza nel locale e alle sue funzioni, il 23enne è finito nei guai quando la Polizia ha scoperto che aveva con sé un involucro di marijuana e altri 10 grammi della stessa sostanza stupefacente nascosti negli slip. Eseguito l'arresto, la Polizia ha fatto entrare in azione il cane antidroga Barack, che ha rinvenuto cocaina, marijuana e hashish, stupefacente abbandonato sul pavimento da parte dei clienti del locale.





Foto di repertorio