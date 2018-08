A Rimini torna 'Billy', il re dei venditori abusivi della spiaggia: espulso due volte dall'Italia

Cronaca

Rimini

| 14:47 - 16 Agosto 2018

Noto cone Billy, è un venditore abusivo senegalese già espulso due volte dall'Italia, in quanto irregolare sul territorio nazionale. Giovedì mattina, durante un'operazione antiabusivismo, 'Billy' è stato fermato a Rimini dalla Polizia e dalla Polizia Municipale, che lo avevano già notato nei giorni scorsi. Portato in Questura, sarà sottoposto per la terza volta a procedura di espulsione. Nel corso dell’operazione è stata sequestrata a 'Billy' un’ingente quantità di materiale contraffatto - decine di borse “griffate” rigorosamente false - che sul mercato avrebbero fruttato migliaia di euro, fatto per il quale verrà anche denunciato.